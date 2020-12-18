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‘Seyir Tepesi’ yapılacak Efkar Dağı’nda yol çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından ‘seyir tepesi’ yapılacak 1850 rakımlı Efkar Dağı’nın zirvesinde yol çalışması devam ediyor.İlçenin karşısında bulunan Efkar Dağı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve belediyenin teknik heyeti, burada seyir tepesinin yapılacağı alanı gezdi.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından ‘seyir tepesi’ yapılacak 1850 rakımlı Efkar Dağı’nın zirvesinde yol çalışması devam ediyor.
İlçenin karşısında bulunan Efkar Dağı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve belediyenin teknik heyeti, burada seyir tepesinin yapılacağı alanı gezdi. Başkan Saklı, Efkar Dağı’nın muhteşem bir doğa harikası olduğunu belirterek, “Malum eskiden ilçemiz buradan rahatsız edilirdi, ama şu an Efkar Dağı’nın tepesinde huzur var, güven var. İnşallah yakın bir zamanda ilçemizin nefes alabileceği bir alana çevireceğiz. İlçemizin seyir tepesi olarak değerlendireceğiz. Şimdi yolunu tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki süreçlerde burayı inşallah insanlarımızın gelip dinlenebileceği, yeni ortamlar kuracağız. Buraya elektrik ve suyunu da getireceğiz. Buraya güzel bir tesis de kazandıracağız. Kamelyalar kuracağız. Aileler buraya geldiklerinde hem çocuklarının eğleneceği hem de ailelerin nefes alabileceği bir ortama dönüştüreceğiz” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da, Efkar Dağı’na yapılacak seyir tepesinin hayırlı olmasını dileyerek, “Burada güzel kamelyalar yapılacak vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hafta sonlarını ailelerini getirip güzel bir manzara eşliğinde dinlenebileceği bir yer olacak. Bu anlamda belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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