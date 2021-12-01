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Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu, kahraman dedesiyle gurur duyuyor

01.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk: - "Ben de askerim, onun kahramanlıklarını hatırlayınca daha çok işime motive oluyorum. Dedem Koca Seyit benim en büyük motivasyon kaynağım, onu hatırladıkça işimi daha çok seviyorum"

Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu, kahraman dedesiyle gurur duyuyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Çanakkale Savaşları'nda sırtladığı ağır top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz donanmasına ait "Ocean" zırhlısını vuran ve savaşın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Manisa'da görev yapan 3. kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, işindeki en büyük motivasyon kaynağının "kahraman dedesi" olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Seyit Çabuk, AA muhabirine, büyüklerinden dedesinin kahramanlık hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü söyledi.

İşgal güçlerine "Çanakkale'yi dar eden" kahraman dedesini vefatının 82. yılında saygı, rahmet ve minnetle andığını dile getiren Çabuk, dedesinden esinlenerek asker olduğunu ve onun adını taşımaktan gurur duyduğunu anlattı.

Çabuk, Türk milletinin kahramanlığıyla destan yazan dedesini bağrına bastığını ve adının ölümsüzleştiğini belirterek, "Herkes onu biliyor, saygı ve minnet duyuyor. Daha önce görev yaptığım yerlerde ve burada bütün mesai arkadaşlarım dedemi rahmet ve minnetle anıyor, bu da bize büyük gurur veriyor. Bazı mesai arkadaşlarım Koca Seyit'in torunu olduğumu öğrendiğinde ilk önce şaşırıyor. Daha sonra da onun hayatıyla ve özel yaşamıyla ilgili hikayeleri benden dinlemek istiyor. Ben de anlatıyorum." dedi.

- "En büyük motivasyon kaynağım"

Babasının anlattığı kadarıyla dedesini bildiğini aktaran Çabuk, savaştan sonra döndüğü Balıkesir'deki köyünde çeşitli işlerde çalışan Seyit Onbaşı'nın zeytinyağı işletmesinde hamallık yaptığını, ilerleyen yaşına rağmen 100 kiloluk zeytin çuvallarını zorlanmadan kaldırabildiğinin anlatıldığını ifade etti.

Çabuk, bu anıların kendisine güç verdiğini dile getirerek, "Ben de askerim, onun kahramanlıklarını hatırlayınca daha çok işime motive oluyorum. Dedem Koca Seyit benim en büyük motivasyon kaynağım, onu hatırladıkça işimi daha çok seviyorum. Onu sadece 18 Mart'ta değil vefatının yıl dönümünde de unutmayan, anan, rahmetini ve minnetini sunan herkese saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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