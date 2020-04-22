Seyitgazi Akin’de baharın güzelliği

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Akin mahallesinde hayran uyandıran doğa, baharın güzelliğini birbirinden güzel karelerle yansıtıyor. Her baharda ayrı bir güzelliğiyle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Akin mahallesi, Korana virüsü önlemlerinden sonra sakin ve her dönemden daha güzel doğasıyla kartpostallık görüntüler sergiliyor. Önceki yıllarda özellikle ilkbahar mevsiminde hayli misafirin ziyaret ettiği, hafta sonrası piknikçileri, doğa gezginlerini ağırlayan Akin mahallesi, virüs sıkıntısı yüzünden bu dönem hayli sakin günlerini yaşıyor.

