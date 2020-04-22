YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Seyitgazi Akin’de baharın güzelliği

Seyitgazi Akin’de baharın güzelliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Akin mahallesinde hayran uyandıran doğa, baharın güzelliğini birbirinden güzel karelerle yansıtıyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Akin mahallesinde hayran uyandıran doğa, baharın güzelliğini birbirinden güzel karelerle yansıtıyor. Her baharda ayrı bir güzelliğiyle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Akin mahallesi, Korana virüsü önlemlerinden sonra sakin ve her dönemden daha güzel doğasıyla kartpostallık görüntüler sergiliyor. Önceki yıllarda özellikle ilkbahar mevsiminde hayli misafirin ziyaret ettiği, hafta sonrası piknikçileri, doğa gezginlerini ağırlayan Akin mahallesi, virüs sıkıntısı yüzünden bu dönem hayli sakin günlerini yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
13:01
İkindi
16:47
Akşam
19:50
Yatsı
21:16

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Ayça Eczanesi
Tepebasi
Defne Eczanesi
Odunpazari
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eylül Eczanesi
Odunpazari
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Aslan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.