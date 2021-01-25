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Seyitgazi Kaymakamlığı sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

25.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi Kaymakamlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak onları yalnız bırakmadı.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yiyecek bulmakta daha da zorlandıkları gözlenen kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının imdadına Seyitgazi Kaymakamlığı yetişti.

Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi Kaymakamlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak onları yalnız bırakmadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yiyecek bulmakta daha da zorlandıkları gözlenen kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının imdadına Seyitgazi Kaymakamlığı yetişti. Cumartesi sabah saatlerinde başlayan mama dağıtım etkinliği akşam saatlerine kadar sürdü. Seyitgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri, merkez ve ihtiyaç olan mahallelerde dağıtımı gerçekleştirdi. Haftalardır kedi ve köpekler için sürdürülen etkinliğe bu kez kuşlar da dahil edildi. Çeşitli noktalara kuş yemleri bırakıldı. Hayvanların böyle günlerde unutulmaması vatandaşları memnun etti.

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