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Seyitgazi’de 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

26.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Seyitgazi’de 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısı Kaymakamı Kutsal Baytak başkanlığında gerçekleştirildi.Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu konferans salonundaki toplantıya; Kaymakam Baytak’ın yanı sıra, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe Emniyet Müdürü Murat Kara, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Onur Hereklioğlu, Seyitgazi Ziraat odası ve Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erden, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, kamu durum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Baytak; ’’Muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını en iyi bilen kişiler.

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısı Kaymakamı Kutsal Baytak başkanlığında gerçekleştirildi.
Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu konferans salonundaki toplantıya; Kaymakam Baytak’ın yanı sıra, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe Emniyet Müdürü Murat Kara, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Onur Hereklioğlu, Seyitgazi Ziraat odası ve Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erden, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, kamu durum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Baytak; ’’Muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını en iyi bilen kişiler. Bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan mahalle muhtarlarımızla her zaman istişare halinde olmaya devam edeceğiz. İlçemizdeki yatırımların ve vatandaşlarımızın isteklerinin takipçisi olacağız’’ diye belirtti.

Seyitgazi’de 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

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