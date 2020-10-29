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Seyitgazi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan törenle coşku içerisinde kutlandı.Şehit Mustafa Akbaş ilkokulu tarafından hazırlanan program, Seyitgazi okullar bölgesi meydanında yapılan saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan törenle coşku içerisinde kutlandı.
Şehit Mustafa Akbaş ilkokulu tarafından hazırlanan program, Seyitgazi okullar bölgesi meydanında yapılan saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, törene katılanların bayramını kutladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Baytak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanının 97. yıl dönümünü büyük bayram olarak kutladıklarını ifade ederek, “Şanlı tarihimizde önem arz eden günlerden
Bugün bize hükmeden, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıl dönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin egemenliği kendi ellinde tutmasının ve güçlü duruşunun zaferidir. Vatan topraklarını savunmak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur Cumhuriyet. Olmaz denilenin imkansızın gerçekleşmesidir. Geri kalmış bir ulusun şahlanarak gerçekleştirdiği büyük başarının öyküsüdür" dedi.
Kaymakam Baytak’ın konuşmanın ardından program, şiir okunması, günün anlamıyla ilgili gösteriler ve tören geçişiyle son buldu.

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