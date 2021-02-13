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Seyitgazi’de Korona virüs denetimi yapıldı

13.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile Seyitgazi ilçesinde denetimler yapıldı.Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği ekiplerince belli saatlerde muaf tutulan marketler, bakkallar ve iş yerlerini denetledi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile Seyitgazi ilçesinde denetimler yapıldı.
Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği ekiplerince belli saatlerde muaf tutulan marketler, bakkallar ve iş yerlerini denetledi. Ekip, oluşturulan uygulama noktalarında seyahat eden araçların kontrolleri gerçekleştirirken, vatandaşların da kısıtlamaya uygun davranıp davranmadığı kontrol etti.
Ayrıca denetim sıradasın ekip, vatandaşları Korona virüsün tehlikesi hakkında bir kez daha uyardı.

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