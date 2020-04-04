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Seyitgazili çiftçilerden ’Biz tarladayız, sen evde kal’ çağrısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden’ ’Biz senin için tarladayız sen evde kal Türkiyem’’ sloganıyla hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.Türk halkının Korona COVİD-19 salgını ile evde kalmaya devam ettiği şu günlerde çiftçiler yaza hazırlıklarını dikim, nadas gibi çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden’ ’Biz senin için tarladayız sen evde kal Türkiyem’’ sloganıyla hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Türk halkının Korona COVİD-19 salgını ile evde kalmaya devam ettiği şu günlerde çiftçiler yaza hazırlıklarını dikim, nadas gibi çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Çiftçi ihtiyaçları için her türlü tarımsal ilaç gübre ve tohum gibi bir çok ihtiyacına cevap veren Seyitgazi Ziraat Odası Başkanlığı ’’Biz senin için tarladayız sen evde kal Türkiyem’’ sloganıyla hizmetlerini aralıksız devam ediyor. Çalışmaları hakkında açıklama yapan Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden;’’Başta vatandaşlarımızı şu kara günlerde evde kalmasını ve devletimize güvenerek kurallara riayet etmeye devam etmesine davet ediyorum. İnşallah tekrardan güçlü bir şekilde çıkacağız. Biz çiftçiler olarak üretime devam ediyoruz.Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte gıdaya erişimde sıkıntı yaşamıyorsak, çiftçilerimizin gösterdiği fedakarlık sayesindedir.Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak tüm yurtta başlatılan ’Biz senin için tarladayız sen evde kal Türkiyem’ çağrısını tekrardan yeniliyorum. Risk alarak evinden çıkan ve üretmeye devam eden çiftçilerimize borçluyuz ve bu süreçte başta ilçemiz olmak üzere vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye belirtti.

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