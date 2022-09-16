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  4. Şeyma Subaşı'nın gizli görüntüleri gündem oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi

Şeyma Subaşı'nın gizli görüntüleri gündem oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi

16.09.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın yeni görüntüleri şok etti! Şeyma Subaşı'nın yurt dışında bir partide uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Partiye katılan bir başka kadının çektiği görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin ardından Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken Subaşı'ndan henüz açıklama gelmedi. İşte son dakika haberinin detayları...

2017'de evlendiği Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı'nın yurt dışında katıldığı bir organizasyonda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. 1990 doğumlu Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile bir ayrılıp bir barışmasıyla gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı, son olarak Meedo ile öpüşürken görüntülerini paylaşmıştı.

SON DAKİKA: ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ MEEDO'NUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! 'KOKAİN İDDİASI'

Daha önce de uyuşturucu kullandığına dair paylaşımlar yapılan Şeyma Subaşı'nın ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Şeyma'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte 'kokain' olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken görüntülerinin olduğu gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor. Şeyma Subaşı daha önce uyuşturucu kullandığına dair iddiaları reddetmişti.

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SEREN SERENGİL PAYLAŞTI: 'ŞEYMA NE İÇİYOR?'

Magazin programcısı Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın görüntülerine yer verdi. Seren Serengil, Instagram hesabından Şeyma Subaşı'nın o anlarını paylaşarak 'Şeyma ne içiyor? Yarın paylaşacağız' notunu düştü.

Son dakika: Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! 'Meedo ile birlikte ne içiyor?'Son dakika: Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! 'Meedo ile birlikte ne içiyor?'


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