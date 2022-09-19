Marka yüzü olan Şeyma Subaşı'ya kötü haber! 'Etkinlik iptal oldu' iddiası

Şeyma Subaşı'nın görüntüleri gündeme düştükten sonra hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre bir spor giyim markası, Şeyma Subaşı'nın marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak özel görüntülerden sonra etkinlik iptal edildi.

Marka duyurusunda "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" denildi.

'ŞEYMA SUBAŞI İŞİNDEN OLDU' İDDİASI

İddiaya göre Şeyma Subaşı ve marka arasındaki anlaşma da iptal edildi. Ancak bir diğer iddia ise zaten markanın Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olduğu yönünde.



