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Marka yüzü olan Şeyma Subaşı'ya kötü haber! 'Etkinlik iptal oldu' iddiası

19.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir partide çekilen özel görüntüleriyle tepkilerin odağında olan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımı ani bir kararla iptal oldu. İddialara göre marka o görüntülerden sonra Şeyma Subaşı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak bir diğer iddia ise markanın zaten Subaşı ve sevgilisinin olduğu... İşte detaylar...

Marka yüzü olan Şeyma Subaşı'ya kötü haber! 'Etkinlik iptal oldu' iddiası

Şeyma Subaşı'nın görüntüleri gündeme düştükten sonra hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre bir spor giyim markası, Şeyma Subaşı'nın marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak özel görüntülerden sonra etkinlik iptal edildi.

Marka duyurusunda "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" denildi.

'ŞEYMA SUBAŞI İŞİNDEN OLDU' İDDİASI

İddiaya göre Şeyma Subaşı ve marka arasındaki anlaşma da iptal edildi. Ancak bir diğer iddia ise zaten markanın Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olduğu yönünde.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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