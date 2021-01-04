Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yaptığı her hareketle gündem olan Şeyma Subaşı'nın aşk hayatı da merak ediliyor.

Dj Guido ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı tam da eski eşinin yeni sevgilisiyle mutlu olduğunu söylediği günün ertesi aşk pozlarını paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik bir karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu olurken fotoğrafa ise yorum yağdı. Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı.

