YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Seyrani Kampüsü büyümeye devam ediyor

Seyrani Kampüsü büyümeye devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Seyrani Kampüsü yeni açılan bölüm ve yüksek lisans programlarıyla büyümeye devam ediyor.Develi Hüseyin Şahin MYO bünyesinde 2020-2021 güz döneminde Aşçılık Programının açılmasıyla 40 öğrenci daha Develi’de eğitim görecek.

Seyrani Kampüsü büyümeye devam ediyor

Kayseri Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Seyrani Kampüsü yeni açılan bölüm ve yüksek lisans programlarıyla büyümeye devam ediyor.
Develi Hüseyin Şahin MYO bünyesinde 2020-2021 güz döneminde Aşçılık Programının açılmasıyla 40 öğrenci daha Develi’de eğitim görecek. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması için verilen teklif Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülürken, ilgili programa 2020-2021 güz döneminden itibaren öğrenci alınacak.
Seyrani Kampüsünün her yıl daha da gelişmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kayseri Üniversitemizin taşradaki en büyük kampüsü olan Seyrani Kampüsümüze bu yıl da Aşçılık programının ve Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programının açılması ile kampüsümüz daha da gelişip büyüyecektir. Kampüsümüze her zaman destek veren ve yeni programların açılması için önerilerde bulunan Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başta olmak üzere Temel İslami Bilimler Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof. Dr. Lütfullah Cebeci ve Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Yılmaz Delice’ye teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Her iki programımızın da Develimize, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.