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Seyrantepe spor tesislerindeki çim saha kurudu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve play off’a çıkma hesapları yapan Diyarbekirspor’un Seyrantepe spor tesislerinde yer alan idman sahası kurudu.
Diyarbekirspor’a kiralandığı ifade edilen sahadan sorumlu olan personelin işi bırakmasının ardından, çim sahanın yanmaya başladığı bildirildi. Bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı kuruyan sahanın ardından Diyarbekirspor, idmanlarını Amed Sportif Faaliyetlerin eski sahasında yapmaya başladı. Yaşanan olayın ardından Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yasal işlem başlatacağı bildirildi.

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