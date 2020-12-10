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  4. "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl"ın dağıtımı devam ediyor

"Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl"ın dağıtımı devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 10.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Aliağa Kent Kitaplığının 8.

Aliağa Kent Kitaplığının 8. yayını "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl", Aliağa Belediyesinin aralık ayı hediyesi olarak okuyucu ile buluşmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü seyyahların Aliağa ve çevresine dair önemli notlarının yer aldığı dev esere sahip olmak isteyen kitapseverler, eseri Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebiliyor.
Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar’ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" isimli eser, 247 sayfadan oluşuyor. Aliağa tarihine ilgi duyan okurların elinden düşüremeyeceği dev eserde, Aliağa ve yakın çevresiyle ilgili üretilmiş bilgiler bir araya getirilerek meraklılarına sunuluyor.
17. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa’yı ziyaret etmiş, Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’nin yanı sıra dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa ve çevresine dair seyahatlerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor. Seyyahlar tarafından çizilmiş ve eserde yer alan tarihi haritalar da, 17. yüzyıla dair Batı Anadolu hakkında önemli bilgileri barındırıyor.
Aliağa Kent Kitaplığının 8. yayını olan esere sahip olmak isteyen kitapseverler, kitabı Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebiliyor. Ayrıca, Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler, https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linkini tıklayarak, e-kitap uygulamasından faydalanabildikleri gibi eseri bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor. Görme engelli vatandaşlar ise aynı link üzerinden kitabı sesli dinleyebiliyor.

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