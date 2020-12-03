Seyyar esnafın zor günleri

Eskişehir’in en işlek caddelerinde bulunan birçok seyyar esnaf, çarşının adeta boş kalmasıyla birlikte kepenk indirdi.

Pandemi tedbirleriyle birlikte belli yaş gruplarına belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasının üstüne soğuyan havalarla birlikte çarşıdaki yoğunluğun bitmesi seyyar esnafı işsiz bıraktı. İşleri tamamen azalan seyyar esnaf tezgahının başına gelmedi. Simit ve limonata satışı yapılan tezgahlar boş kalırken; şans oyunları, kestane, ayakkabı boyası tezgahları artık çarşıda pek görünmüyor.

