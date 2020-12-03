YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Seyyar esnafın zor günleri

Seyyar esnafın zor günleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Eskişehir’in en işlek caddelerinde bulunan birçok seyyar esnaf, çarşının adeta boş kalmasıyla birlikte kepenk indirdi.Pandemi tedbirleriyle birlikte belli yaş gruplarına belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Eskişehir’in en işlek caddelerinde bulunan birçok seyyar esnaf, çarşının adeta boş kalmasıyla birlikte kepenk indirdi.
Pandemi tedbirleriyle birlikte belli yaş gruplarına belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasının üstüne soğuyan havalarla birlikte çarşıdaki yoğunluğun bitmesi seyyar esnafı işsiz bıraktı. İşleri tamamen azalan seyyar esnaf tezgahının başına gelmedi. Simit ve limonata satışı yapılan tezgahlar boş kalırken; şans oyunları, kestane, ayakkabı boyası tezgahları artık çarşıda pek görünmüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:53
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:04
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.