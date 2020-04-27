YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Seyyar Pazar İzmir’e yayılıyor

Seyyar Pazar İzmir’e yayılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 27.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulaması Konak ve Karabağlar’da da ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulaması Konak ve Karabağlar’da da ilgi gördü. Seyyar Pazar yarın Gaziemir, Balçova ve Narlıdere’de başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk uygulaması Buca’da yapılan Seyyar Pazar, İzmir genelinde yaygınlaşıyor. Bornova ve Karşıyaka’nın ardından Konak ve Karabağlar’da başlayan uygulama vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Seyyar Pazar yarın Gaziemir, Balçova ve Narlıdere’de başlayacak. Seyyar Pazar ile salgın nedeniyle pazara gidemeyen İzmirliler kapılarının önünde uygun fiyata pazar alışverişi yapabiliyor. Alışverişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için paketler birer gece önceden tartılarak hazırlanıyor.

İzmirliler memnun
Seyyar Pazar’dan alışveriş yapan İzmirliler uygulamadan memnun. Sabiha Manav, “Pazar kurulmadığı için manavlardan sebze meyve alıyorduk. Kızım gelip alışveriş yapıyordu. Bu uygulama çok iyi oldu. Hem ürünler taze hem manavdan daha ucuz” dedi. Ali Rıza Yıldız ise pazar kalabalığına girmeden alışveriş yapabildiğini belirterek “Çok güzel bir hizmet. Kapımızın önünden alışverişimizi yapıyoruz” diye konuştu. Güler Özüm ise, “65 yaşındayım, oğlum engelli. İkimiz de dışarı çıkamıyoruz. Pazara gidemiyoruz. Marketlerden sipariş versek yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Bu uygulama çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Ürün çeşidi artıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar’daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:06
Yatsı
21:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.