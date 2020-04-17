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"Seyyar Pazar" Karşıyaka ve Bornova’ya da geldi

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını boyunca vatandaşların taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen Seyyar Pazar projesi Karşıyaka ve Bornova’da da başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca’da geçen hafta uygulamaya konan ve büyük ilgi gören Seyyar Pazar projesi Karşıyaka ve Bornova’da da başladı.

Korona virüs salgını boyunca vatandaşların taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen Seyyar Pazar projesi Karşıyaka ve Bornova’da da başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca’da geçen hafta uygulamaya konan ve büyük ilgi gören Seyyar Pazar projesi Karşıyaka ve Bornova’da da başladı. Proje kapsamında her iki ilçede toplam 28 araçla satış yapılacak. "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla hayata geçirilen proje sayesinde salgın korkusundan pazara gidemeyen vatandaşlar kapılarının önünde uygun fiyata pazar alışverişlerini yapabiliyor. Alışverişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için paketler birer gece önceden tartılarak hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor.
Proje kısa sürede İzmir’in tüm ilçelerinde uygulanacak.

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