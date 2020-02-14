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Seyyar tombalacıya suçüstü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tombala oynatanlara göz açtırmıyor.Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde tombala çektiren E.A.’ya suçüstü yaptı.

Seyyar tombalacıya suçüstü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tombala oynatanlara göz açtırmıyor.
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde tombala çektiren E.A.’ya suçüstü yaptı. Şüphelinin tombala çektirip karşılığında sigara verdiği tespit edilirken, yakalanan şahıs Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar oynatanlara yönelik denetimlerin süreceğini belirten güvenlik güçleri, halkın huzur ve refahı için çalışmalarını sürdürüyor.

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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Duru Eczanesi
Corlu
Bahçelievler Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
Işık Eczanesi
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