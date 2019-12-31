YURTHABER
  4. Seyyid Ahmet Arvasi Eskişehir’de anıldı

Seyyid Ahmet Arvasi Eskişehir’de anıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.12.2019 23:36 | Son Güncelleme

Türk İslam Ülküsü’nün mimarı olarak bilinen merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31’inci yılında Eskişehir’de düzenlenen programla anıldı.Türk-İslam Ülküsü’nün mimarı olarak bilinen büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatının 31’inci yılında Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından Mevlidi-i Şerif okutuldu.

Seyyid Ahmet Arvasi Eskişehir’de anıldı

Türk İslam Ülküsü’nün mimarı olarak bilinen merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31’inci yılında Eskişehir’de düzenlenen programla anıldı.
Türk-İslam Ülküsü’nün mimarı olarak bilinen büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatının 31’inci yılında Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından Mevlidi-i Şerif okutuldu. Odunpazarı Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen mevlid programına Ülkü Ocakları Odunpazarı ilçe yönetimi ve ocak üyeleri katıldı. Düzenlenen programla ilgili konuşan Ülkü Ocakları Odunpazarı İlçe Başkanı Hasan Kaya, programı çerçevesinde Mevlid-i Şerif okunduğu ve Arvasi’nin hayatından konuşulduğu belirtti. Kaya, “Bugün burada büyük adam Ahmet Arvasi’nin ölümünün 31’inci yılında kendisi için dua etmek ve bize bırakılan eserleri üzerine konuşmak için buradayız. Amacımız Arvasi’yi gelecek nesillere onun hakkında bilgi aktarmak ve onu içimizde yaşattığımızı belli etmektir” ifadelerini kullandı.

Seyyid Ahmet Arvasi Eskişehir’de anıldı

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Vatandaş yılın son gününde su kuyruğundaVatandaş yılın son gününde su kuyruğunda
Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik ettiMüdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:06
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Evrim Eczanesi
Odunpazari
Eylül Eczanesi
Odunpazari
Gerek Eczanesi
Tepebasi
Günay Eczanesi
Odunpazari
Kevser Eczanesi
Tepebasi
Şener Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Deneyimli vatandaşlar 2020’ye merhaba dedi

Deneyimli vatandaşlar 2020’ye merhaba dedi

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü’yü gezdi

İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü’yü gezdi

TEKAD’ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

TEKAD’ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.