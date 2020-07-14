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Sezer: "Darbelere de darbecilere de ’dur’ dedik"

ADANA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

Sezer: "Darbelere de darbecilere de ’dur’ dedik"

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, "15 Temmuz sadece bir kahramanlık destanı değil aynı zamanda küresel terör güçlerine karşı bir başkaldırıdır. Bu başkaldırının sonuçlarından birisi de Ayasofya’nın açılmasıdır" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 15 Temmuz’un birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, bir millet olma uğrunda sokaklara dökülerek küresel çetelere ve uluslararası şer cephelerine hizmet eden içimizdeki hainlere karşı uğruna canımızı verdiğimiz sonrasında yaşanan gelişmelere baktığımızda ise egemen güçlerin kontrolünden çıkarak bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti var olduğundan bu yana ülkemizin sayısız defalar hem içerden hem dışardan ihanete uğradığının altını çizen Başkan Sezer, "FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz ihanet kalkışması bizi birbirimize daha da kenetlendirdi. Camilerden okunan salalar, havuz sularıyla alınan abdestler imanımızı kuvvetlendirdi. O gece hainlerin, milletimize ve devletimize karşı giriştiği kalkışmanın başarılı olmaması için vatanı ve milleti uğruna, al bayrağın dalgalanması, ezanların sonsuza dek yankılanması için göğsünü kurşunlara, bedenini bombalara siper eden milletimiz kazanmıştır. 15 Temmuz, hep birlikte Türkiye olduğumuzun, farklılıklarımızla bir ve bütün olduğumuzun, yürek yüreğe, omuz omuza verdiğimizde tüm hainlere kök söktürecek inanca ve iradeye sahip olduğumuzun tüm dünyaya ilan edildiği bir gündür. Emperyalist küresel güçlere, "dur" dediğimiz o gece bağımsızlığımızı yeniden tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve sonuçlarına baktığımızda Ayasofya’nın ibadete açılmasına varana kadar çok önemli gelişmeleri doğuran tarihin akışını değiştirdiğimiz bir gecedir" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle şehit olmak için öne atılan ancak gazilik payesi kazanan kahramanlarımızı da minnetle andığını ifade eden Mehmet Sezer, "Milletimizi bir birine düşürmeye çalışan, vatanımızı bölme planları yapan, bayrağımıza kast eden bedbahtlar bilsinler ki milletimiz şimdi birbirine çok daha fazla kenetlenmiş bir durumdadır. Bu bundan sonra da ilelebet devam edecek ve Allah’ın izniyle İ’lâ-yıkelimetullah sancağını zirveye dikmemize vesile olacaktır" dedi.

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Sabah
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İkindi
16:40
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Duygum Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
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