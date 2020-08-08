Sezer Dermenci ve Ivana Sert aşkı dolu dizgin gidiyor

İzmir Urla’da restoran ve otel işletmeciliği yapan Sezer Dermenci dün akşam kendisine ait restoranda sevgilisi Ivana Sert ve arkadaşlarını ağırladı. Ivana Sert, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Güler Çetingöz’ün katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu.

Sezer Dermenci ile Ivana Sert aşkı dolu dizgin gidiyor. Dostlarıyla beraber felekten bir gece çalan Ivana Sert, sabahın ilk ışıklarına kadar sevgilisi Sezer Dermenci’ye ait restorana eğlendi. Sezer Dermenci, Ivana Sert ve arkadaşları, çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.



