YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sezer: "Eğitim-Bir-Sen bir vefa hareketedir"

Sezer: "Eğitim-Bir-Sen bir vefa hareketedir"

ADANA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve kuruluşundan bu yana görev yapmış başkan ve yöneticilerle şimdiki yönetici ve Eğitim-Bir-Sen üyelerini bir araya getiren 28.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve kuruluşundan bu yana görev yapmış başkan ve yöneticilerle şimdiki yönetici ve Eğitim-Bir-Sen üyelerini bir araya getiren 28. Yıl Vefa Buluşması duygusal anlara sahne oldu.
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili’nin sunuculuğunu yaptığı program Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi
Eğitim-Bir-Sen üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği program akşam yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Kara’nın hazırladığı sinevizyon gösterimi sırasında sendikanın ilk karar defteri ve kurucularının isimlerinin yer aldığı görüntüler ekrana yansıyınca salonda duygusal anlar yaşadı.
Sinevizyon gösteriminin ardından önceki dönemlerde Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı yapan Necdet Öner, Seyfullah Utku Sarıaslan ve Mustafa Yakar ile Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli salondakilere hitap etti.
Daha sonra 3 dönemdir Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanlığı görevini sürdüren mevcut Başkan Mehmet Sezer bir konuşma yaparak vefanın öneminden bahsetti.
Bugüne kadar görev yapmış tüm şube başkanlarını ve kurucular kurulu üyelerini bizzat arayarak programa davet ettiğini ifade eden Başkan Sezer, "Bu bizim vefamızdır. Bu vefayı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu davaya hizmet etmiş kişileri başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz. Onlarla istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Eğitim-Bir-Sen’in alışılmış sendikacılığın dışında bir dava örgütü olduğunu ifade eden Sezer, "Kırmadan, dökmeden, yakmadan, yıkmadan, asla pes etmeden, vazgeçmeden hep daha iyisini düşleyerek yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Sezer, konuşmasında başta Eğitim-Bir-Sen’in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan olmak üzere sendikaya hizmet etmiş ve ebediyete irtihal etmiş insanları da rahmetle andı.
Sezer, konuşmasının ardından eski başkanlara plaket takdim ederken, sendikanın Adana Şubesi Kurucular Kurulunda yer alan isimlere de günün anısına birer tablo hediye etti.
28. Yıl Vefa Buluşması’na Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, il ve ilçe yöneticileri, eski başkanlar Necdet Öner, Seyfullah Utku Sarıaslan, Mustafa Yakar, Mehmet Benli, ilk kurucular kurulu üyeleri; Rufat Tunç, Beyali Özli, Recai Ardıç, Fikret Yılmaz, Mehmet Vehbi Topal, Mustafa Çeker ve çok sayıda Eğitim-Bir-Sen üyesi katıldı.
Vefa Buluşmasının ardından Başkan Mehmet Sezer ve Eğitim-Bir-Sen Adana Teşkilatı, Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin tüm illerinden şube başkanları, yönetim kurulları, üniversite ve ilçe temsilcilerinin iştiraki gerçekleştirilen 15. Türkiye Buluşması’na katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Adana Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:19
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Şeyma Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor'da alt sıralardan kurtulma hesapları yapılıyor

Adanaspor'da alt sıralardan kurtulma hesapları yapılıyor

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.