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Sezer: "Memurlar idari izinli sayılsın"

ADANA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer öğretmenlerin 22-30 Haziran tarihlerinde yapacakları mesleki çalışmaların uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesini ayrıca ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulması ve işleyişin aksatılmaması şartıyla kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasını Adana Valiliği’nden talep ettiklerini açıkladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Sezer: "Memurlar idari izinli sayılsın"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer öğretmenlerin 22-30 Haziran tarihlerinde yapacakları mesleki çalışmaların uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesini ayrıca ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulması ve işleyişin aksatılmaması şartıyla kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasını Adana Valiliği’nden talep ettiklerini açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de özellikle şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve diğer yasakların kademeli olarak kaldırılması sonrasında vaka sayılarında artış meydana geldi. Adana Valiliği de yaptığı basın açıklamasıyla Adana’daki vaka sayılarının arttığını belirterek, camilerden sürekli anons yaparak halkı dikkatli olması konusunda uyarıyor. Ayrıca çeşitli yasakların da yeniden gündeme gelebileceği açıklandı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Mart ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde olduğu gibi ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine dair Adana Valiliğine dilekçe verdiklerini söyledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Sezer, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri mesleki çalışma programı il müdürlüklerine gönderildi. Buna göre öğretmenlerin kendi okul/kurumlarında seminer çalışması yapacağı belirtildi. Yaklaşık 30 bin öğretmen bu çalışmalara katılmak zorunda.
Yine Adana’da görev yapan memurlar da çıkan haberlerden olumsuz etkileniyorlar. Biz de yetkili sendika Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak konuyla ilgili bir çalışma yaptık ve hem öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesini hem de ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulması şartıyla diğer kamu personelinin idari izinli sayılmasını istediğimiz dilekçeleri Adana Valiliği’ne sunduk. Ortaya çıkan durumun Adana’daki vaka sayılarını arttırabileceğini ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini ayrıca kamu görevlilerini ruhsal ve fiziksel açıdan olumsuz etkileyebileceğini düşündüğümüzden böyle bir talepte bulunduk. İnanıyorum ki, Adana Valimiz Mahmut Demirtaş konuya hassasiyetle yaklaşacak ve gerekli izinleri verecektir" dedi.

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Seyhan
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Seyhan
İtimat Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
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Saygın Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
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