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Sezikli: “Evde kal çağrılarına uymak bir vatandaşlık görevidir”

AMASYA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

Sezikli: “Evde kal çağrılarına uymak bir vatandaşlık görevidir”

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, “Korona virüs salgının yavaşlatılması için ‘evde kal’ çağrılarına uymak bir vatandaşlık görevidir” dedi.
Korona virüs salgınına karşı Nisan ayının çok kritik bir ay olduğunu dile getiren Başhekim Uzman Dr. Selçuk Sezikli, “Korona virüs temas ve solunum yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu sebeple kişilerin birbirine temasını önlemek amacıyla özellikle pazar market gibi toplu alanlarda bulunulmaması tehlikenin kontrol altında tutulması açısından oldukça önemlidir. Önümüzdeki 15 gün özellikle vatandaşların çok zaruri olmadıkça evde kalması, çıkılması gerektiği durumlarda dışarıda kalma sürelerini kısa tutması sosyal mesafe kurallarına uyulması şarttır. Çok hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bakanlıklarımız tarafından virüsle mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Fakat bazı vatandaşlarımızın bu uyarılara hassasiyet göstermiyor olmasını üzülerek takip ediyoruz. Alınan tüm önlemler bireysel ve toplumsal sağlığın korunması açısından hayati önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem yetkililerinde belirtmiş olduğu gibi çok kritik bir dönemdir. Bu dönemde ‘evde kal’ çağrılarına uymak bir vatandaşlık görevidir” diye konuştu.

" ‘Evde kal’ çağrısı hayati öneme sahiptir"
Sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan Başhekim Sezikli, “En çok bulaşma yolu, ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Hastalık virüs taşıyan bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaştığı için ‘evde kal’ çağrısı hayati öneme sahiptir. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi ile de virüs alınabildiği için sosyal izalosyon, vaka sayılarının kontrol altına almanın en etkili yoludur. El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemelidir. Zorunlu olarak seyahat edilmişse 14 gün kuralına mutlaka uyulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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