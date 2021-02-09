Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, korona virüse karşı uygulanan tedbirlerin insanları koruyan en güçlü güvenlik duvarı olduğunu belirterek, “Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım” dedi.

“Tedbirlere gerektiği gibi uyalım”

Vatandaşları tedbirlere gerektiği gibi uymaları konusunda uyaran Sezikli, Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vaka sayılarında; alınmış olan tedbirlerle birlikte azalmalar görülürken, tedbirlere riayet edilmediğinde yeniden yükselme görüldüğünü söyledi. Sezikli, Mutant korona virüslerin Türkiye’de görülmesi üzerine tedbirlere gerektiği gibi uymamanın daha büyük sıkıntılara yol açacak ön görülebilir bir gerçek olduğunu ifade etti.

“Özen gösterilmiyor”

Tedbirlere gereken özenin gösterilmeme nedenlerine değinen Sezikli, “Hem sosyal medya hem de televizyon haberlerinde vaka sayılarında azalma olduğunun görülmesi, Korona virüs hastalığına bir kez yakalanıp atlatıldığında, aynı hastalığa bir daha yakalanılmayacağı ya da yakalanılsa bile atlatılabileceği kanısı, aşı haberlerinin etkisi, havaların ısınması, Korona virüs tehlikesi farkındalığının azalması ile sanki korona virüs tamamen kaybolmuşçasına tedbirlere maalesef ki gereken özen gösterilmiyor.” diye konuştu.