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Sezonun ilk gemisi Kuşadası’nda

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Sezonun ilk ve 2020 yılının ikinci gemisi olan Celestyal Crystal gemisi Kuşadası limanına geldi.

Sezonun ilk gemisi Kuşadası’nda

Sezonun ilk ve 2020 yılının ikinci gemisi olan Celestyal Crystal gemisi Kuşadası limanına geldi. Ocak ayında Kuşadası’na gelen gemi tekrar Kuşadası limanına ziyaret ederek sezonun ilk gemisi olması unvanı da aldı.
Celestyal Cruise şirketine ait olan gemi 25,611 ton ağırlığında, 162 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki 10 katlı, 480 kabinli 1200 yolcu kapasiteli gemi Kuşadası Limanı’na yanaştı. 406 mürettebata sahip sahip dev geminin Rodos adasından gelip sabah saatlerinde Doğu Akdeniz programı dahilinde Kuşadası limanına yanaştığı bildirildi.
Atina’dan başlayan turu denizde bir gün geçiren gemi İskenderiye, Mısır limanına uğradı. Daha sonra Port Said, Mısır, Ashdod, İsrail, Limassol, Rodos, Yunanistan’a giden gemi, Kuşadası limanına geldikten sonra programını Atina’da sonlandırıyor. Restoran, SPA, fitness merkezi, havuz ve güzellik merkezi gibi imkanları müşterilerine sunan heybeti ve ihtişamı ile ile göz doldurdu. Su Üstünde yetkilisi Eren Budaklı, Celestyal Cruise şirketine ait olan Celestyal Crystal ile Celestyal Olympia’nın Kuşadası’na 2020 yılı içinde en fazla uğrak yapan gemiler olacağını söyledi.

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