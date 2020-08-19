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Sezonun ilk kütlü pamuğu ATB’de 55 liradan satıldı

ADANA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Adana’da hasadı yapılan ilk kütlü pamuk, Adana Ticaret Borsası’nda kilogramı 55 liradan sembolik olarak satıldı.Adana Ticaret Borsası Kompleksi’nde Başkan Şahin Bilgiç’in yönetiminde gerçekleştirilen kütlü pamuk sembolik satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesinden üretici Hasan Aslan’a ait 70 kilogram pamuk, pandemi süreci nedeniyle pazarlık usulü ile satışa sunuldu.Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu satışta Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, yapılan pazarlık sonucunda sezonun ilk kütlü pamuğunu kilogramı 55 liradan satın aldı.Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, pamuk sezonunun başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek yaptığı konuşmada “Pamukta dışa bağımlılığın azalması için üretime müsait alanlarda pamuk üretilmeli ve üreticiler desteklenmelidir.

Adana’da hasadı yapılan ilk kütlü pamuk, Adana Ticaret Borsası’nda kilogramı 55 liradan sembolik olarak satıldı.
Adana Ticaret Borsası Kompleksi’nde Başkan Şahin Bilgiç’in yönetiminde gerçekleştirilen kütlü pamuk sembolik satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesinden üretici Hasan Aslan’a ait 70 kilogram pamuk, pandemi süreci nedeniyle pazarlık usulü ile satışa sunuldu.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu satışta Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, yapılan pazarlık sonucunda sezonun ilk kütlü pamuğunu kilogramı 55 liradan satın aldı.
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, pamuk sezonunun başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek yaptığı konuşmada “Pamukta dışa bağımlılığın azalması için üretime müsait alanlarda pamuk üretilmeli ve üreticiler desteklenmelidir. Pamuk katmadeğeri yüksek stratejik bir üründür” dedi.
Asıl amaçlarının beyaz altın, Çukurova pamuğunun tekrar eski günlerine dönmesini sağlamak olduğunu belirten Başkan Bilgiç, “Çukurova Pamuğu ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Çukurovamızla özdeşleşmiş bereketli topraklarımızı seven bir üründür. Çırçır işletmelerimiz, yağ fabrikalarımız var. Köklü bir üretici kooperatifimiz olan Çukobirliğimiz var. Pamuğun hak ettiği fiyata ulaşması ile üreticisinin memnuniyeti sağlanır ise önümüzdeki yıllarda üretim alanı tekrar eski günlerine dönecektir. Üretimi arttırdığımız takdirde ilimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katmadeğer sağlayacaktır. Adana Ticaret Borsası olarak pamuğa “Çukurova Pamuğu” olarak bu yılın başında Coğrafi İşaret tescili aldık. Tescilli Çukurova pamuğunun bu topraklarda yetiştirilmesi lazımdır. Tekstil sektöründe ana hammadde olan pamuğun en azından yüzde 70’i milli üretim olmalıdır. Önümüzdeki sezon için açıklanacak prim desteğinin en az bir buçuk lira olması üreticilere teşvik olur” diye konuştu.
Bölge çiftçileri ile sözleşme hazırladıklarını ifade eden Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, altı bin beş yüz dekarlık alanda sözleşmeli ekim yapılacağını, sonraki yıllarda bu ekim alanın artarak devam edeceğini söyleyerek tüm gayret ve çalışmalarının pamuk ekilişini artırmak olduğunu belirtti.

“Çiftçilerimizin pamuğu terketmemeleri için çalışıyoruz”
Yılın ilk kütlü pamuğunu satın alan Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, konuşmasında çiftçilerin çok büyük sorunu olduğunu kaydederek, “Pamuk ekim maliyetlerinde ön görülemeyen çok yüksek artışlar oldu. Pamuk verimlerinde de çok ciddi düşüşler oldu. Bununla birlikte fiyatlarda da sıkıntılar yaşandı. Bu yıl inşallah verim yüksek olur. Fiyat konusu ise çiftçilerin bir yıl sonra tekrar pamuk ekmeyi düşeneceği bir fiyata gelir. Biz Çukobirlik olarak çiftçilerimizin pamuğu terk etmemeleri için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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