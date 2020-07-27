Sezonun son kirazları tezgâhta

Bilecik ve köylerinde üretilen yerli kiraz artık son demlerinin yaşarken, sezonun son kirazları tezgâhlarda yerini aldı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi, günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarını renklendiren ve sezonun son kirazlarının kilosu 6 TL’den satılıyor. Sezon başında kilosu 10 TL’den pazara gelen ve son haftalarında fiyatı yarı yarıya inen kirazın büyük olduğunu anlatan kiraz satıcısı Sinan Çekirgeci, “Bilecik tezgâhlarına kiraz düşeli 1-1 buçuk ay oldu. İlk zamanlar kiraz kilosu 10-12 liradan satılıyordu. Şuan artık sonuna geldiğimiz kiraz 2 haftadır kilosu 6 TL’den satılıyor. Fiyatı düşünce vatandaşlarımız kiraza ilgisi büyük de büyük oldu. Bu haftadan sonrada kiraz sezonu kapanır. Sezonda kiraz satışlarımızdan çok memnun kaldık” dedi.

