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Sezonun son otokros yarışları, Düzce'de başladı

11.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun son otokros yarışları, Düzce'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) gözetiminde, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen sezonun son otokros yarışları Düzce'de başladı.

Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi katkılarıyla Kaynaşlı Otokros Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlar, 4 kategoride 11 sporcunun katılımıyla start aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yarışmacılar, 5 kilometrelik alanı 4 kez turlayarak parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yıl içinde en az üç mahalli otokros yarışına katılan ve kategorilerinde ilk 5'e giren sürücüler, TOSFED tarafından 25-26 Aralık tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılma hakkı elde edecek.

TOSFED temsilcisi Nevzat Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların heyecanlı geçtiğini ve birbirinden çetin mücadelelerin yaşandığı söyledi.

Kaynaşlı Otokros Pisti'nin Türkiye'deki en iyi pistlerden biri olduğuna değinen Aslan, "Burada yarışmak keyif veriyor. Yarışlarda dereceye giren sürücüler finale yükselecek. Dereceye girmek için yoğun çaba veriyorlar. 11 yarışmacımız var, toz duman içerisinde mücadele sürüyor." diye konuştu.

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