Sezonun uzadığı Erciyes yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kış ve doğa sporlarında adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, bu kış sezonunda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Uzun pistleri bulunan, snowboard ve çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı Erciyes, bu sezon kar yağışının iyi olması ve yeni tip koronavirüs salgını koşullarının geride bırakılmasıyla direkt ve tarifeli seferlerle yaklaşık 30 bin yabancı turisti misafir etti.

Bu sezon kayakseverlere kapılarını 18 Aralık'ta açan Erciyes'te, yoğun kar yağışı sayesinde kayak sezonu 25 Nisan'a kadar uzadı. Sezonun sona erdiği Erciyes Kayak Merkezi, yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı, AA muhabirine, bu sezon hem kar yağışı hem de turist sayısı açısından zengin bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Erciyes'in her geçen yıl daha ileriye giden, daha fazla misafir ağırlayan merkez haline geldiğini belirten Cıngı, "Özellikle kar yağışının yoğun olması pistlerimizin kalitesini artırdı. Açamadığımız bazı pistleri açmamızı sağladı. Yabancı misafirin tercih ettiği, şehrimize, bölgemize, ülkemize ekonomik, kültürel ve sosyal alanda katkı sağladığımız güzel bir yıl geçti." dedi.

Cıngı, yabancı ziyaretçi ağırlama konusunda da ciddi mesafe aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır direkt uçuşlarla yurt dışından misafir ağırlayan kayak destinasyonu haline geldik. Bu sene de Rusya, Ukrayna, Polonya'dan direkt uçuşlarla misafirlerimiz geldi. Bunun yanı sıra İstanbul'dan, Ankara'dan tarifeli seferlerle Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tutun da ABD'ye varıncaya kadar farklı ülkelerden yaklaşık 30 bin yabancı turistin tercihi Erciyes oldu. Erciyes'te kış mevsiminde yaklaşık 2 milyon misafir ağırladık. Gelen 2 milyon ziyaretçinin yüzde 10'una kayak yaptırabiliyoruz. Bu yıl 200 bin civarında kayak yapan insan sayısına ulaştık. Bunlar tabii sıfırdan başlayıp ilmek ilmek dokuyarak başlayıp bir turizm bölgesi oluşturulması düşüncesinin hepimize keyif veren neticeleri. Bu göstergeler önümüzdeki yıllarda çok daha iyi sezonlar geçireceğimizin işareti."

- "Erciyes, şehrimize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlıyor"

Erciyes'e gelen turistlerin ekonomiye de önemli katkı sağladığını anlatan Cıngı, ziyaretçi sayısının artmasıyla konaklama ve turizm altyapısı yatırımlarının da arttığını, bunun da kent ekonomisini canlandırdığını ifade etti.

Bu sürece gelene kadar ve halen de Erciyes'in farklı yöntemlerle tanıtımını yapmaya devam ettiklerini, bunun da en başında ulusal ve uluslararası spor aktivitelerinin geldiğini belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası etkinliklerle, spor müsabakalarıyla, sosyo-kültürel faaliyetlerle Erciyes'i tanıtmaya çalışıyoruz. Bunu her sene daha öteye taşıyoruz. Her yıl muhakkak Avrupa kupası, dünya kupası gibi önemli aktiviteler yapıyoruz. Bu yıl da Erciyes'te hemen hemen bir faaliyet gerçekleştirmeye gayret ettik. Bütün bunlar marka değerimize değer katıyor. Örneğin Kar Voleybolu Avrupa Kupası yaptığımız zaman yankı buluyor. Bunlar uluslararası ajanslar tarafından takip ediliyor ve dünyadaki tanınırlığımıza katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra Erciyes'te her geçen yıl yeni yeni konaklama ve turizm altyapısına dair yatırımlar gerçekleşiyor. Erciyes, şehrimize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlıyor. Buradaki otellerin konaklama oranları artıkça, faaliyetler çeşitlendikçe şehrimizin ticaretine katkı sağlıyor. Yatırımlar harici sadece kış mevsimi boyunca yapılan turist harcamalarını dikkate aldığımız zaman kent ekonomisine 100 milyon dolarlık katkı sağlıyoruz."

- Erciyes Kayak Merkezi

Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin toplam uzunluğu 112 kilometreyi buluyor. Adrenalin tutkunlarının 3 bin 400 rakımda Ottoman bölgesinde kayak yapabildiği Erciyes'te 41 pist bulunuyor.

Merkezde 2000 yataklı 13 tesis, misafirlere konaklama imkanı sunuyor. Tatilciler, kayak merkezine 22 kilometre mesafedeki Kayseri kent merkezinde de konaklayabiliyor.