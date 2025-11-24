YURTHABER

Otobüs, minibüs ve havalimanı transferleri Buskirala’da

Toplu taşıma ve Vip ulaşımda özelleştirilmiş ulaşım çözümleri sunan Buskirala 81 ilin tamamına hizmet sunuyor. Şirket kiralık şoförlü otobüslerden minibüslere, havalimanı transfer hizmetinden şoförlü araç kiralamaya kadar tüm ulaşım ihtiyaçlarına pratik bir çözüm üretir.

Recep Demircan

1989 yılından günümüze kadar hizmet sunan Buskirala Türkiye ekibi yüksek memnuniyet oranı ve geniş hizmet ağı ile bir adım öne çıkıyor.

Şirketin başlıca sunduğu hizmetler;

Tüm Havalimanlarına Transfer

Havaalanı transfer şirketin en yaygın hizmetidir. Bu hizmeti 59 havalimanında tüm araç çeşitleri ile sunar. Bu sayede İstanbul havalimanına Buskirala ile ulaşıp indiğiniz Çukurova havalimanında hizmetin devamını alabilirsiniz.

Firma havaalanı transferinde otomobil, Vip minibüs, servis ve otobüs sunuyor. Otobüs ve minibüslerin bu hizmete sunulması kalabalık gruplarınızın ulaşımı için en ideal seçeneği oluşturur. Bu araçları haftalık veya günlük kiralayabileceğinizi de unutmayın.

Kiralık Şoförlü Minibüsler

Gezi, tur, toplantı, transfer ve şehirler arası seyahatler için Buskirala’dan minibüs kiralayabilirsiniz. 8 kişilikten 31 kişiliğe kadar kiralık minibüs seçenekleri sunan şirket D2 yetki belgesi ile yasalara uygun bir ulaşım imkanı sunar.

Otobüs, minibüs ve havalimanı transferleri Buskirala’da 1

Kiralayacağınız minibüsü seçerken yolcu sayınızı müşteri temsilcinize iletmeniz yeterli. Sonrasında size en uygun minibüs öneriliyor ve rezervasyon süreci başlıyor. Ayrıca hizmete sunulacak olan minibüsün gerçek resimlerini de görebiliyorsunuz.

Servis Kiralama

Buskirala’nın minibüs filosundan faydalanarak şirketiniz veya fabrikanız için personel servisi desteği alabilirsiniz. En az bir yıllık sözleşmeler ile servis hizmeti de sunabilen şirketin bu konudaki deneyimi 30 yılı aşkındır.

Kiralık servislerde 16, 19, 27 ve 31 kişilik seçenekler sunuluyor.

Kiralık Şoförlü Otobüsler

Kalabalık bir gruba sahipseniz otobüs kiralayarak kendi rotanızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu avantaj ile gruplarınıza kapıdan kapıya ulaşım desteği alırsınız. Genellikle iş seyahatleri, şirket gezileri, tur ve gezilerde tercih edilen otobüs kiralama hizmeti sadece şoförlü olarak sunulur.

Şirketin kiralık otobüsleri arasında Mercedes Tourismo, Mercedes Travego, Man Lion’s, Neoplan ve Temsa marka araçlar bulunuyor. Bu araçları kapasitesine göre listeleyecek olursak;

  • 46 Kişilik Otobüsler
  • 50 Kişilik Otobüsler
  • 54 Kişilik Otobüsler

Kiralık Otobüslerde Yurt İçi veya Yurt Dışı Seyahat İmkanı

D2 yetki belgesi ve TURSAB lisansı ile Türkiye sınırları içerinde kullanıma sunulan otobüsler, yurt dışı için B2 yetki belgesi ile hizmet sunuyor. Bu sayede yurt dışı turları için de kiralık otobüslere erişebilirsiniz.

Yurt içinde her şey dahil olarak fiyat teklifleri sunan Buskirala, yurt dışı kiralamalar için yakıt hariç hizmet veriyor.

Otobüs, minibüs ve havalimanı transferleri Buskirala’da 2

Araç Kullanmak İstemeyenlere Şoförlü Araçlar

Araç kullanmayı bilmiyor ya da kullanmak istemiyorsanız size göre bir hizmet var. Şoförlü araç kiralama hizmeti ile şehir içi veya şehirler arası seyahatlerde yüksek konfor elde edebilirsiniz. A1 yetki belgesi ile bu hizmeti yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sunan Buskirala’nın filosunda farklı segmentlerde araçlar bulunuyor.

Kiralık şoförlü araçları iş seyahatleri, şehirler arası tek yön veya gidiş dönüş ulaşımlar gibi birçok farklı araç için kullanabilirsiniz.
Buskirala’nın tüm hizmetlerini incelemek veya rezervasyon yapmak için 444 50 72’yi arayabilir ya da www.buskirala.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

En Çok Aranan Haberler

