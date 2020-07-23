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SGK Bilecik İl Müdürlüğü engelli bireylerin kullanımına uygun hale geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 23.07.2020 13:04 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde düzenleme yapan ve bina girişini uygun hale getiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürlüğüne, ’’Erişilebilirlik’’ belgesi verdi.Vali Şentürk, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, hayata aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ’’Erişilebilirlik Belgesi’’ verildiğini belirtti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde düzenleme yapan ve bina girişini uygun hale getiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürlüğüne, ’’Erişilebilirlik’’ belgesi verdi.
Vali Şentürk, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, hayata aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ’’Erişilebilirlik Belgesi’’ verildiğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından, ildeki 395 kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina denetimi gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Şentürk, ’’Yapılan denetimler sonucunda, komisyon tarafından hazırlanan ’’Erişilebilirlik’’ belgesini alan ilk kamu kurumu yaptığı düzenlemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü olmuştur. Müdürlüğe ait binada, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlemelerin önemli kısmı mimari olarak inşa edildi. Bina girişi, otoparklar, engelli rampaları, kapılar, koridorlar, asansörler de ortopedik ve görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmiştir" dedi.
Vali Şentürk, pandemi süreci nedeniyle ara verilen denetim çalışmalarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde devam edeceğini kaydetti. Kurumdaki düzenlemeleri SGK İl Müdürü Adem Bedir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte inceleyen Vali Şentürk, Bedir’e ’’Erişilebilirlik’’ belgesini verdi.

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