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SGK İl Müdürlüğü’nde sosyal mesafeli yemekhane

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müüdürlüğü’nde korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetin aksamaması için memurların yemek yediği masalar, kanserojen madde içermeyen bölmeler ile 4’e bölündü.Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerin artırıldığı SGK Kayseri İl Müdürlüğü’nde hem hizmetlerin aksamaması hem de çalışan memurların sağlığı için önlemler alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müüdürlüğü’nde korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetin aksamaması için memurların yemek yediği masalar, kanserojen madde içermeyen bölmeler ile 4’e bölündü.
Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerin artırıldığı SGK Kayseri İl Müdürlüğü’nde hem hizmetlerin aksamaması hem de çalışan memurların sağlığı için önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında yemekhane de bulunan masalarda sosyal mesafe kuralına uyarak, 4 memur aynı anda yemek yiyebiliyor.
SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığımız önlemlerden bir tanesi de yemekhanemizde yapmış olduğumuz bu uygulamadır. Burada memurlarımızı işe çağırdıktan sonra yemek verme süremiz çok uzamıştı. Bunun da vereceğimiz hizmeti olumsuz etkileyeceğini görünce bu şekilde herhangi bir kanserojen madde içermeyen, insan sağlığına zarar vermeyen bu tasarımın Avrupa’ya yoğun bir şekilde ihracatının olduğunu öğrendik ve Ceha Büro Mobilyalarına başvurduk. Bu kapsamda 4 kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak yemek yemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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