SGK İl Müdürü Hasgül: "Yapılandırma İçin Son Şans"

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; sosyal güvenlik prim ve prime ilişkin borçlar ile idari para cezaları bu yasa kapsamında çok cazip şartlarda yeniden yapılandırma imkanının 1 Şubat’ta sona ereceğini söyledi.

TBMM’de kabul edilen 7256 sayılı prim borçlarının yeniden yapılandırılması kanunu için son başvuru tarihi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren ancak 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla başvuru tarihi 1 Şubat 2021 tarihine uzatılan yapılandırma için son günlere girildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Sosyal güvenlik prim ve prime ilişkin borçlar ile idari para cezaları bu yasa kapsamında çok cazip şartlarda yeniden yapılandırma imkanı sunuldu. Vatandaşlarımız için fırsat sayılacak bu yapılandırmadan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız borçlarını yapılandırarak sadece gecikme zammından kurtulmadığı gibi yapılandırma ile birlikte devletimizin sunduğu birçok teşvik de borçlu olan vatandaşlarımız için aktif hale gelecektir. Bu yüzden fırsat olarak ifade ediyoruz” dedi. Bağ-Kur prim borçluları içinde yapılandırma ile gelen fırsatları aktaran Hasgül “Yine eski ifade ile Bağ-Kur’lu dediğimiz 4/b sigortalılarımız için prim borcu nedeniyle dondurulan günlerin yeniden canlandırılması anlamına gelen ihya borçlarının ödemesinde de ciddi avantajlar sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmadığını dile getiren Hasgül sözlerini; "Genel Sağlık Sigortası prim borçları için herhangi bir başvuru şartı olmayıp 30 Nisan 2021 tarihine kadar borcunun ana parasını ödeyen vatandaşlarımızın bu borçtan kaynaklanan gecikme zammı tamamen silinecektir. Ayrıca bugüne kadar gelir testine girmemiş vatandaşlarımız 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine girmeleri halinde gelir testi sonucuna göre borcun tamamen silinmesi durumu da ortaya çıkacaktır" şeklinde sürdürdü.

