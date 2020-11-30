SGK Müdürü Kurt’tan borçlara yapılandırma çağrısı

SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK’na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek 5 tarım sigortası, BAĞ-KUR prim borçları ve ihya tutarlarının uygun koşullarla yeniden yapılandırıldığını belirterek, yapılandırmanın detayları ve avantajları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yavuz Kurt açıklamasında, yapılandırmanın SGK’nın alacak stokunun eritilmesi, devletle barışarak temiz bir sayfanın açılması, işverenlerin geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları finansman yükünün azaltılması ayrıca prim borçlarını ödemek veya ihya etmek suretiyle emekliliğe hak kazanacaklar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Başvurular için son gün 31 Aralık

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu kaydeden Kurt, “Vatandaşlarımız bu tarihe kadar il ve ilçe merkez müdürlüklerimize başvuruda bulunabilecekleri gibi elektronik ortamda da başvuru yapabileceklerdir. İşverenlerimiz e-Sigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi, sigortalılarımızda, isteğe bağlı, Ek-5 tarım sigortası ve BAĞ-KUR prim borçları için e-Devlet üzerinden il veya merkez müdürlüklerimize gelmeden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.” dedi.

Yapılandırma kapsamında olan borçlar

Yapılandırma kapsamında olan borçlardan bahseden Kurt, “İşverenlerimizin 2020 Ağustos ayı ve öncesi aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi borçları, 31.08.2020 ve öncesi tarihlerde yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları, 31/08/2020 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları, esnaflarımızın, avukatların, mimar, mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin 4/1-b (BAĞ-KUR) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı, Ek-5 (Tarım), Ek-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ayrıca fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırılabilecek.” diye konuştu. İdari para cezalarının yapılandırılması

İdari para cezaları nasıl yapılandırılacağı hakkında da açıklamada bulunan Kurt, “İPC’lerin, yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamları siliniyor! Buna göre, 31 Ağustos 2020 günü veya bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yüzde 50’si ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bunun üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı da sağlanmış olacak. Örneğin, borcunu 18 ay taksitlendiren vatandaşımız 36 ayın sonunda borcunu ödemiş olacak. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 01 Mart 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam etmek için ilk iki taksit süresinde ödenmeli. Bu sebeple, 01 Mart 2021 vadeli ilk ve 30 Nisan 2021 vadeli ikinci taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Borç asıllarına (anapara) uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecektir.” dedi.