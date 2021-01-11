SGK’dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, emekli şartlarını oluşturup borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur sigortalılarına büyük fırsat doğduğunu belirtti.

7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “Sigortalıların yapılandırmaya müracaat etmeleri halinde, Bağ-Kur borçlarında indirime gidilecek, kalan borçta ise kurumumuz ile protokol yaptığımız bankalar (Halk Bankası-Ziraat Bankası-Vakıflar Bankası) aracılığı ile ödenerek emekli olacaklardır” dedi.

7256 Sayılı SGK yapılandırmasının işverenler, iş adamları ve esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Göksoy, “Borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmaları ve ilk taksiti ödemeleri halinde, SGK’nın teşvik indirimlerinden faydalanabilecek, ihalelere katılabilecek, icrai işlemler durdurulacak ve ‘borcu yoktur’ yazıları verilebilecektir. Bu anlamda Bağ-Kur sigortalıların bu fırsattan faydalanmaları onların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

