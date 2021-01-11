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SGK’dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde

11.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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SGK’dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, emekli şartlarını oluşturup borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur sigortalılarına büyük fırsat doğduğunu belirtti.7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “Sigortalıların yapılandırmaya müracaat etmeleri halinde, Bağ-Kur borçlarında indirime gidilecek, kalan borçta ise kurumumuz ile protokol yaptığımız bankalar (Halk Bankası-Ziraat Bankası-Vakıflar Bankası) aracılığı ile ödenerek emekli olacaklardır” dedi.7256 Sayılı SGK yapılandırmasının işverenler, iş adamları ve esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Göksoy, “Borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmaları ve ilk taksiti ödemeleri halinde, SGK’nın teşvik indirimlerinden faydalanabilecek, ihalelere katılabilecek, icrai işlemler durdurulacak ve ‘borcu yoktur’ yazıları verilebilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, emekli şartlarını oluşturup borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur sigortalılarına büyük fırsat doğduğunu belirtti.
7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “Sigortalıların yapılandırmaya müracaat etmeleri halinde, Bağ-Kur borçlarında indirime gidilecek, kalan borçta ise kurumumuz ile protokol yaptığımız bankalar (Halk Bankası-Ziraat Bankası-Vakıflar Bankası) aracılığı ile ödenerek emekli olacaklardır” dedi.
7256 Sayılı SGK yapılandırmasının işverenler, iş adamları ve esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Göksoy, “Borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmaları ve ilk taksiti ödemeleri halinde, SGK’nın teşvik indirimlerinden faydalanabilecek, ihalelere katılabilecek, icrai işlemler durdurulacak ve ‘borcu yoktur’ yazıları verilebilecektir. Bu anlamda Bağ-Kur sigortalıların bu fırsattan faydalanmaları onların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

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