Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

5 / 11 Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. "Yeniden İstanbul'da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile. Çok eğlenceli olacak! El Dorado'ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''