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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hem siyah-beyazlılara hem de Türk müzikseverlere müjde verdi.

Shakira da bu müjdeyi resmi ağızdan dile getirdi.

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali genel kurulunda yaptığı konuşmasında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bu yaz Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali genel kurulunda yaptığı konuşmasında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bu yaz Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı.
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Fikret Orman: "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek." dedi.

Fikret Orman: "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek." dedi.
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Grammy ödüllü ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelecek.

Grammy ödüllü ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelecek.
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11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.

11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.
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Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. "Yeniden İstanbul'da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile. Çok eğlenceli olacak! El Dorado'ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''

Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. "Yeniden İstanbul'da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile. Çok eğlenceli olacak! El Dorado'ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''
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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek
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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek
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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek
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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek
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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek
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Shakira Vodafone Park'ta konser verecek

Shakira Vodafone Park'ta konser verecek
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Beşiktaş shakira

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