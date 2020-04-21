Shane Larkin, Anadolu Efes ile nikah tazeliyor

Anadolu Efes, yıldız oyuncu Shane Larkin ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi.
SDNA'nın haberine göre; Anadolu Efes, Shane Larkin'in kontratını 2022 yılına kadar uzattı.
Haberde; ABD'li guardın ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar kazanacağı vurgulandı. Shane Larkin iki yıl için Anadolu Efes'ten tam 7.7 milyon dolar kazanmış olacak.
Shane Larkin ile yapılan iki yıllık sözleşmede NBA'e çıkış maddesinin de olduğu kaydedildi.
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