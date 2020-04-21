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Shane Larkin, Anadolu Efes ile nikah tazeliyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Anadolu Efes ile Shane Larkin'in 2022 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

Anadolu Efes, yıldız oyuncu Shane Larkin ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi.

SDNA'nın haberine göre; Anadolu Efes, Shane Larkin'in kontratını 2022 yılına kadar uzattı.

Haberde; ABD'li guardın ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar kazanacağı vurgulandı. Shane Larkin iki yıl için Anadolu Efes'ten tam 7.7 milyon dolar kazanmış olacak.

Shane Larkin ile yapılan iki yıllık sözleşmede NBA'e çıkış maddesinin de olduğu kaydedildi.

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