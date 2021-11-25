YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın heyecanı İstanbul'da sürecek

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın heyecanı İstanbul'da sürecek

25.11.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun altıncı yarışı olan İstanbul Rallisi, hafta sonu 70 otomobil ve 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altını yarışı olan İstanbul Rallisi, bu hafta sonu yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 27-28 Kasım'da düzenlenecek sezonun en önemli yarışlarından biri olan İstanbul Rallisi'nin aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verdiği belirtildi.

Yarışın 70 otomobil ve 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşeceği aktarıldı.

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Budget ve İstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun seremonik startının Tuzla'daki Viaport Marina'da yarın saat 19.15'te verileceği ifade edildi.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk 5 yarışın ardından Buğra Banaz-Gürkal Menderes, Burak Çukurova-Vedat Bostancı ile Ümit Can Özdemir- Batuhan Memişyazıcı ikililerinin şampiyonluk için şanslarının bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul ettiAkar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

Ankara Namaz Vakitleri 25 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:38
Öğle
12:41
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Perşembe

Çavdar Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Park Yıldız Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.