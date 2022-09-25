Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Palandöken ilçesi 2000’lik buz pateni pistinde düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli ve Ankara'dan 14 kulüpten 68 sporcu katıldı.
Organizasyonda, alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar:
1- Damla Akan
2- Suğdenaz Berrin Akan
3- Demet Bayılmaz
Erkekler:
1- Furkan Akar
2- Metehan Atan
3- Ömer Faruk Saylar
Junior C kategorisi
Kadınlar:
1- Derya Karadağ
2- Nisa Nur Fidan
3- Sude Naz Kahraman
Erkekler:
1- Mehmet Talha Yıldız
2- Mertcan Taygar
3- Doğukan Erdoğan
Junior D kategorisi
Kadınlar:
1- Defne Çiğdem
2- Aylin Mumcu
3- Efsa Polat
Erkekler:
1- Yusuf Miraç Uludağ
2- İlyas Karadağ
3-Emir Kaner Aydın
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