Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Erzurum'da sürüyor

Buz Pateni Short Track (Kısa Kulvar) Federasyon Kupası-4 yarıyları, Erzurum'da devam ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmada, 18 kulüpten 24'ü kadın 75 sporcu mücadele ediyor.

Palandöken 2 Binlik Buz Paten Salonu'nda devam organizasyonda sporcular, büyükler mesafe yarışları 500 ve 1000 metre kategorilerinde dereceye girmek için çaba gösteriyor.

Bireysel müsabakaların ardından takımlar, bayrak yarışlarında ilk üçe girmek için yarışacak.

Müsabakalar, bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



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