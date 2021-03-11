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Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kutsi ile Gaziantep’te evlendi

11.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kutsi ile Gaziantep’te evlendi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisindeki rol arkadaşı Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi. Gaziantep’te evlenen Kutsi-Sibel Ülker çiftinin nikâh haddini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Geçtiğimiz aylarda Kutsi ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sibel Ülker, aşlarını belgelemişti. Şarkıcı Kutsi'nin 8 sene beraber olduğu Feyza Çıpa ile yollarını ayırmasının ardından Sibel Ülker’le nikâh masasına oturması şaşırttı.

SİBEL ÜLKER KİMDİR?

Çocuk oyuncu Poyar Ar’ın annesi olan Sibel Ülker, 1981’de İstanbul’da doğdu. Sibel Ülker’in hayat hikayesine dair pek bir bilgi bulunmuyor.

Uçankuş TV’de yer alan habere haberine göre; Sibel Ülker ve Kutsi çifti, dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’te 1 hafta önce nikâh kıydı. Sessiz sedasız evlenen Kutsi ile Sibel Ülker’in nikâhını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Kutsi ile birlikte olduğu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Sibel Ülker, aşklarını adeta belgelemişti.

Sibel Ülker kimdir? Kutsi ile Gaziantep’te evlendi

AYRILIĞI FEYZA ÇIPA DUYURMUŞTU

Feyza Çıpa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını duyurmuş Kutsi ile ayrıldığını ifade eden Çıpa, ‘’Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Feyza Çıpa, ihanet iddiaları ile ilgili konuşmak istemediğini vurgularken, sebebin aldatılma olmadığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin Gaziantep Kutsi
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