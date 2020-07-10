Siber dolandırıcılar etkin olmayan alan adlarını kullanıyor

Bu sitelerin çoğu cihazlara istenmeyen reklam yazılımları yükleyen ve kötü amaçlı içeriğe sahip web sayfaları tarafından dağıtılan yaygın bir macOS tehdidi olan Shlayer adlı Truva atını indirmeye odaklanıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, popüler çevrimiçi oyunlar için hazırlanmış yardımcı uygulamalardan biri hakkında bilgi toplayan Kaspersky araştırmacıları, bu uygulamanın istenmeyen bir URL'ye yönlendirme girişiminde bulunduğunu belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Junior Malware Analisti Dmitry Kondratyev, kötü niyetli bir sayfaya yönlendirilmekten kaçınmak için kullanıcıların yapabileceği çok az şey olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Ayrıca Shlayer gibi tehditler için de siber suçlulara yönlendirdikleri kurulum başına ödeme yapılıyor.

Kullanıcılardan çoğu durumda kötü amaçlı yazılımı yüklemeleri veya virüslü MS Office veya PDF belgelerini indirmeleri istenirken, bazen de doğrudan sayfanın kendisi zararlı bir kod içeriyordu.

"Bu yönlendirmelere sahip alan adları belki de geçmişte sıkça ziyaret eden güvenilir kaynaklardı. Artık ziyaretçileri kötü amaçlı yazılım indiren sayfalara aktarıp aktarmadıklarını bilmenin bir yolu yok. Buna ek olarak, kötü niyetli bir siteye denk gelip gelmeyeceğiniz de duruma göre değişiyor. Bir gün siteye Rusya'dan erişiyorsunuz hiçbir şey olmuyor.

Sonrasında VPN ile erişmeye çalışıyorsunuz, Shlayer'ı indiren bir sayfaya yönlendiriyor. Bu tarz reklam odaklı saldırı yöntemleri genelde karmaşıktır, bu da onları tam olarak ortaya çıkarmayı zorlaştırır. Bu nedenle en iyi savunmanız cihazınızda kapsamlı bir güvenlik çözümüne sahip olmaktır."

