YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. “Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programı düzenlendi

“Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programı düzenlendi

KİLİS HABERLERİ  | 17.12.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

“Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programı düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, YÖK’ün düzenlediği “Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı.
YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında başlatılan iş birliği kapsamında, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 24 üniversitedeki akademisyenlere "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" konularında verilen eğitim sonunda sertifika programı düzenlendi. Programa Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Hasan Güler ve Dr. Öğretim Üyesi Mikail Özçiloğlu katıldı.
Online Sertifika Programı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya YÖK yetkililerinin yanı sıra, üniversite rektörleri ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici eğitimini alan akademisyenler ile CISCO Türkiye Genel Müdürü Didem Duru katıldı.
YÖK Başkanı Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek içinde bulunduğumuz süreçte bunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Saraç, küresel salgın sonrasında üniversitelerimizin dijitalleşme sürecine hızla uyum sağladıklarını ifade etti.
Proje kapsamında, üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Güler ve Dr. Öğretim Üyesi Mikail Özçiloğlu, Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi sertifikasını aldılar.

“Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı

Kilis Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:45

Kilis Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Star Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.