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Siber polisler sosyal medyada "koronavirüs" devriyesinde

ANKARA HABERLERİ  | 07.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Siber polisler, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye'de koronavirüs vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları paylaşanları tespit ediyor - Söz konusu kişiler en kısa sürede adli mercilere sevk edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşanların en kısa sürede adli mercilere sevk edileceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, sosyal medyada milli ve manevi değerlere saldırı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden sahte sosyal medya hesaplarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü koronavirüs Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

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