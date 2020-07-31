Siber vatan Blokzinciri eğitimi tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Siber Vatan projesi kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi ve TrueFeedBackChain CEO Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken tarafından verilen geleceğin teknolojisi Blokzinciri 101 eğitimi tamamlandı.

Eğitime katılım sağlayan 25 öğrenci, madencilik (mining) gibi günlük hayatta yer almaya başlayan kavramların altında yatan Blokzinciri teknolojisini tanıma fırsatı yakaladılar. Blokzinciri teknolojisi kriptografik temeller üzerinden ele alınmış ve merkezcil sistemler yerine kullanılan dağıtık veritabanı sistemlerinin avantajları üzerinde durulduğu eğitimde bu sistemlerin nasıl oluşturulabileceği uygulamalı olarak irdelendi.

Ethereum uygulama geliştirme platformu kullanarak Solidity dili ile kendi tokenlerini üreten katılımcılar oluşturdukları dijital cüzdan ile transfer etmeye çalıştılar. Gelecek vadeden bir trend olarak gözüken Blokzinciri teknolojinin sunduğu fırsatlar, avantajlar ve dezavantajların ele alındığı eğitim boyunca sistemin alternatif kullanım senaryolarına değinildi. Büyük bir dijital dönüşümün önemli bir parçası olan Blokzinciri teknolojisinde yeni projeler geliştirmek isteyen öğrencilere tavsiyeler ve araçlar verilirken uygulamalı eğitim soru cevaplar ile tamamlandı.

