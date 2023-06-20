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Siber zorbalığa karşı çalışmalar sokaklarda da sürüyor

20.06.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Siber zorbalığa karşı çalışmalar sokaklarda da sürüyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor.
Konuyla ilgili düzenlenen çalışmalarda Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Alkaya Sahil Noktasında KİOKS makinesi ile bilgi yarışması düzenlenerek ayrıca SİBERAY standı açıldı. Stantta, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji bağımlılığı konularında vatandaşlarımıza bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. ayrıca etkinlik boyunca el broşürleri dağılmış ve bilgi yarışmasını kazananlara hediyeler verildi.

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