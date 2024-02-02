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Sibergöz-21 operasyonu kapsamında Uşak'ta yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

AA AA
02.02.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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Uşak, Samsun ve Adana merkezli 25 ilde düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan Sibergöz-21 operasyonunun Uşak ayağında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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Şüpheli operasyon

Uşak Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:21
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Uşak Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Özçelik eczanesi
Merkez
Ayan eczanesi
Merkez
Hilal eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Karahalli
Azatçam eczanesi
Sivasli
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