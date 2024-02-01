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"Sibergöz-21” operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 28’i adliyeye sevk edildi

İHA İHA
01.02.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da açıkladığı Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21” adı verilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 28’i Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21” adı verilen yasadışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "Grandpashabet, Betcontrust, Bethigo, Bahsegel, Jojobet, Joybet, Tipobet, Casibom, Bets10, Perabet, Superbetin, Betsat, İmajbet, Hepsibirbahis, Parobet, Milanobet, Betgaranti, Barsbahis ve Marsbahis” adlı 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL olduğu tespit edildi.

Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 28’inin Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Aralarında kadınların da bulunduğu 28 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gözaltında bulunan 38 şüphelinin ise polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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