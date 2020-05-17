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Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 17.05.2020 18:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeni ile vatandaşların büyük çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, sokaklar boş kaldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ve normalleşme süreci içerisinde bulunan illerden biri olan Aydın’da, bu sefer vatandaşlar sıcak hava nedeni ile dışarı çıkmak yerine evlerinde kalmayı tercih etti.Aydın’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların bir çoğu geçtiğimiz haftalarda ki gibi sokağa çıkmayı tercih etmedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeni ile vatandaşların büyük çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, sokaklar boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ve normalleşme süreci içerisinde bulunan illerden biri olan Aydın’da, bu sefer vatandaşlar sıcak hava nedeni ile dışarı çıkmak yerine evlerinde kalmayı tercih etti.
Aydın’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların bir çoğu geçtiğimiz haftalarda ki gibi sokağa çıkmayı tercih etmedi. 42 dereceyi bulan sıcaklık dışarıya çıkanları bunaltırken, vatandaşlar güneş gören yerlerden kaçarak gölge alanlara sığındı. Şehir merkezinde ise araç trafiği yok denecek kadar azdı. Sıcak havanın önümüzdeki Perşembe gününe kadar etkili olması beklenirken, uzmanlar yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarısı çıkmaması uyarısını yineledi.

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